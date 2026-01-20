【エルサレム共同】イスラエル当局は20日、東エルサレムにある国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）本部の一部建物を破壊した。UNRWAは「前例のない攻撃だ。国際法と国連の特権への侵害だ」と非難している。