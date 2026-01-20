キヤノンは２０日、子会社のキヤノン電子に対して実施していた株式公開買い付け（ＴＯＢ）が成立したと発表した。キヤノンによるキヤノン電子株の保有比率は５５・０１％から８７・９４％に高まった。残りの全株式を既存株主から買い取り、２０２６年上半期（１〜６月）中に完全子会社化する予定だ。東京証券取引所プライム市場に上場しているキヤノン電子株は上場廃止となる見通しで、親会社と子会社の両方が上場する「親子上