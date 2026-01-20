サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が左太もも裏を負傷したのを受け、複数のスペインメディアが復帰までの見通しを伝えている。総合すると２月半ばまで約１カ月の戦線離脱になるとみられる。見方として一致しているのは２月１日、ビルバオとのバスク州ダービーまでのリーグ２試合を欠場することになる点。また続く４日のスペイン国王杯準々決勝のアラベス戦、８日のリーグ、エルチェ戦に