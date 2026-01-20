大きなタラバガニを目の前で盛り付ける実演販売など、できたての北海道グルメがずらり。東武百貨店池袋本店で開催中の「冬の大北海道展」。多くの人でにぎわう会場では、生きのいいカニやイクラなどの“海の幸”や“大地の恵み”を使ったこの時期ならではの冬の味覚が楽しめます。年明け8日から始まったこの物産展の特徴は、前半と後半で一部店舗が入れ替わること。期間中の出店数は、約90店舗に上ります。ありとあらゆる冬の北海