石川県内の衆院選への立候補予定者や陣営関係者に対する説明会が20日、開かれました。説明会には、石川県内の3選挙区でそれぞれ立候補を予定している11陣営の関係者らが出席しました。出席者に対し、石川県選挙管理委員会の松田宏書記長は「ルールを厳守し、公正できれいな選挙の実現に努めてほしい」と挨拶しました。この後、出席者は、立候補の届け出や選挙運動に関する注意事項などについて、説明を受けていました。衆議