【モデルプレス＝2026/01/20】Hey! Say! JUMPの山田涼介がMCを務める日本テレビ系「見なくて良いのに見たくなるテレビ」（24時59分〜）が、22日に放送される。【写真】32歳人気アイドル「ビジュ天才」レアヘアの“反抗期”ショット◆山田涼介MC「見なくて良いのに見たくなるテレビ」2週連続放送決定MC山田とともに届ける前代未聞の番組を2週連続で放送決定。「テレビは観るもの」という常識をあえて覆すラジオのような世界がテーマ