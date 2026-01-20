【POP UP PARADE アルフォンス・エルリック（2次再販）】 6月 発売予定 価格：6,100円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE アルフォンス・エルリック」2次再販分を6月に発売する。価格は6,100円。 本商品は「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」の主人公、エドワード・エルリックの弟アルフォンス・エルリックをPOP UP PARADEシリーズで