韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「착붙（チャクップッ）」の意味知ってる？「착붙（チャクップッ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、メイクに関する韓国語です。いったい、「착붙（チャクップッ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、