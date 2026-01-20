任期満了にともなう高知県中土佐町長選挙が1月20日に告示され、6期目を目指す現職の池田洋光氏が無投票で再選を果たしました。中土佐町長に無投票で再選を決めたのは無所属の現職･池田洋光氏（71歳）です。池田氏は、5期20年の実績で培った人脈や経験を地域のために活かしたいと強調。6期目に向けては少子化対策に優先的に取り組み、雨天でも子どもたちが利用できる屋内の遊び場の整備やファミリーサポートセンタ}