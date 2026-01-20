【新華社荊門1月20日】中国湖北省荊門市東宝区で、約千本の冬桜が早めの満開を迎えた。今年は開花が平年より1カ月以上早かった。淡いピンク色の花は緑豊かな山々やダム湖と共に山里を彩り、冬景色にぬくもりを添えている。（記者/閆睿）