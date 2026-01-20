俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が20日、自身のインスタグラムを更新。アーティストのGACKT（52）が開催を報告していた参加者総勢70人超の“オトコだらけの新年会”で俳優の竹内涼真（32）と初めて対面したことを報告し、早速打ち解けたことを彷彿させる“2ショット”を披露した。【写真】「めっちゃ身長が高くてビックリ」“初対面”川崎麻世＆竹内涼真の2ショット川崎は「GACKTの新年会ではじめましての竹内涼真