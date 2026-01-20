気象庁は、来月からの3か月について、北日本から西日本にかけて気温が高くなるとの見通しを発表しました。今年は春の訪れが早くなりそうです。20日、気象庁が発表した2月から4月の3か月予報によりますと、北日本から西日本にかけて平年より平均気温が高くなり、春の訪れは早い見通しです。また、南からの湿った空気の流れ込みが弱いことから、東日本の太平洋側と西日本、沖縄・奄美ではすでに12月末以降の降水量が少ないところが多