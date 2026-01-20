歌手のGACKT（52）が20日、自身のXを更新し、盛大な新年会の様子を披露した。GACKTは「昨日、YFCzのLIVEが終わってタイミングが合った仲間たちと新年会を開いた」とし「オトコだらけの新年会は毎年容赦ない。今年も70人を超える芸能系の仲間が集まったが、最後まで生き残ったのは40人ほど。それでも、こんなバカ騒ぎに集まってくれる仲間がいることが、ただただ嬉しい。一年に一度しか会わない人もいる。それでも、こうして定