中国は1月19日午後3時48分、海南商業航天発射場で長征12号運搬ロケットを使用した衛星インターネット用低軌道衛星群第19陣の衛星打ち上げに成功し、衛星は順調に予定軌道に入りました。この衛星群は中国の民間衛星事業会社、銀河航天が単独で研究開発を担当した2組目となる衛星です。銀河航天の型式主任技術者である胡照氏によると、この衛星群には同社が独自に開発した低コスト・業界先進レベルのフェーズドアレイが搭載されてお