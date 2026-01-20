言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、身だしなみや運動神経に関わる言葉をピックアップしました。パッと頭に浮かんだ言葉を当てはめてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。きん□□せん□□しゅん□□さん□□ヒント：美容院に行ったときのことを思い返してみてください答えを見る↓↓↓↓↓正解：ぱつ正解は「ぱつ」でした。▼