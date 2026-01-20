ガールズグループBABYMONSTERとサンリオキャラクターズのクロミによる限定コラボレーションアイテムが、1月21日（水）18時00分から、「BABYMONSTER ONLINE SHOP」で発売される。【写真】トートバッグは2色展開！BABYMONSTER×クロミコラボ商品一覧■オフライン販売も予定今回、BABYMONSTERとクロミのモンスター級コラボの実現により登場するのは、クロミの頬にモンスターマークが入った限定デザインをあしらったアイテム。