¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¢ÂçÌðÎ°ÚðÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡áÃæµþÂç¡á¤¬20Æü¡¢Æ±¤¸°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿?Àé²ì¥í¡¼¥É?¤Ç¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®155¥­¥í¤ò¸Ø¤ê¡¢±Ô¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ëËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡£°éÀ®½Ð¿È¤Ç¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤È¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤âÂ¿¤¤¡£¡ÖÀé²ì¤µ¤ó¤ÏÌÜÉ¸¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£°¦ÃÎ¡¦ÃæµþÂçÃæµþ¹â½Ð¿È¡£¡ÖÆ±¶¿¤Ç¡¢¹âÂ´¤ÈÂçÂ´¤Î°ã¤¤