福岡市は、人工知能（AI）を活用して効率的な授業準備をしてもらおうと、教員向けの研修に乗り出す方針を固めた。多忙を極める教員の働き方改革の一環。2026年度一般会計当初予算案に関連経費を計上し、2月17日開会予定の市議会定例会に提案する。