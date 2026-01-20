恵庭南高校の教諭が消費者金融業者に生徒らの個人情報を漏えいさせた問題で、１月１９日夜、保護者説明会が開かれました。今回の流出について、学校の聞き取りに対し、教諭は「帰省するための交通費のことで頭がいっぱいだった」と話しているということです。学校側は、記者会見で教諭の年代や性別を明らかにしない理由を聞かれ、「悪意を持って流出させたわけではない」と判断していると話しました。高校は今後、情報管理に関する