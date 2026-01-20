窃盗の疑いで1月19日に現行犯逮捕されたのは、静岡県富士市一色に住む地方公務員の女（40）です。 警察によりますと、女は2026年1月19日午後3時ごろ、静岡県富士宮市の商業施設でハンドクリーム1本ほか1点（販売価格合計3300円）を盗んだ疑いがもたれています。 事件は、保安員が女の万引きの様子を発見し、警察に通報して発覚。女は容疑を認めているということです。 富士宮市によりますと、女は富士宮市立病院に勤務す