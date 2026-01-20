陸上女子やり投げでパリ五輪金メダリストの北口榛花（２７）＝ＪＡＬ＝が２０日、自身のインスタグラムを更新。チェコ出身のディビッド・セケラックコーチとの契約を終えたことを発表した。今後、男子世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏の指導を受けるため、協議することも明かした。北口の発表全文は次の通り。「この度、ディビッドコーチとの契約を終え、新たな挑戦をすることになりました。かねてより目指していた海外で