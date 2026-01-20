フリーアナウンサー・小林麻耶（46）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、いじめ加害者を擁護する声について反論した。未成年によるいじめ・暴行動画がネット上で拡散され、社会問題となっている。この件について、小林は「いじめ側を擁護している人がいますがどんな理由があってもいじめをすることが悪いです」と私見を展開する。また「いじめ動画の被害者側が自分だったら、自分の子供だったら、自分の大切な