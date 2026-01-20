ホンダが自動車レースの最高峰、F1＝フォーミュラ1への5年ぶりの復帰を前に、新型マシンの試作車などを公開しました。【映像】ホンダ 新型マシンを公開ホンダはイギリスのスポーツカーメーカー「アストン・マーティン」と組んで3月からF1に再び参戦します。それを前にエンジンなどの「パワーユニット」と、試作車が公開されました。1964年にF1へ初挑戦したホンダは2021年、脱炭素の取り組みに注力するなどとして撤退しました。