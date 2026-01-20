● 年明け早々、日本の株式市場が大きく動いている。中国政府による「レアアース輸出規制」の可能性が報じられたことで、関連銘柄が急騰しているからだ。これは単なる一時的なニュースなのか、それとも日本経済に深刻な影響を与える「貿易摩擦」の始まりなのか。今回は、投資スクール「Financial Free College(FFC)」CEO・松本侑氏(X：＠smatsumo0802)に緊急インタビュー。急騰するレアアース相場の現状と、個人投資家が今知ってお