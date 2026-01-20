柳月は1月21日から5日間限定で、冬の「オペラ」セット(4,000円)を送料無料で販売する。送料無料「オペラ」セット同商品は、彩り豊かな3種のショコラを詰め合わせた特別セット。キリマンジャロパウダーのコクにくるみの食感を加えた贅沢な「オペラ」のほか、限界までカカオを練り込んで仕上げた濃厚な冬仕立てのバウムクーヘン「三方六の小割」、濃厚ガナッシュにナッツやマシュマロを加え、ゲランドの塩を効かせた「ソシソン・ショ