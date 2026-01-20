グロービート・ジャパンが運営する「らあめん花月嵐」は1月7日、「松茸ラーメン」（1,880円）を113店舗限定で発売した。松茸ラーメン同商品は、松茸料理の名店「割烹 樋山」の熊木シェフとの初コラボレーションにより誕生した。素材の松茸は、一般立入不可の国有地で採取された最高ランク品質のブータン産「金の松茸」を使用している。甘旨醤油スープで松茸を煮込み、特製醤油タレを合わせた一杯は、芳醇な香りと凝縮された旨みを