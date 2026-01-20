高市早苗首相が２０日、都内で国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」を主催する団体「ＣＥＩＰＡ」による賀詞交歓会に出席した。昨年に音楽主要５団体が設立した団体「ＣＥＩＰＡ」によって京都で初開催された「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ」。今年は６月にトヨタアリーナ東京で第２回が開催予定となっている。高市首相は「こうした素晴らしい日本の音楽は、世界中の皆さまに好んでいただ