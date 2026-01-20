巨人のリチャード内野手（２６）が２０日にジャイアンツ球場で自主トレを公開。「メンタルと向き合う」ことをオフのテーマとし、サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑氏（３９）の?メンタル術?を勉強していたことを明かした。リチャードは昨年５月にソフトバンクから巨人に２対１の交換トレードで移籍。７７試合に出場し打率は２割１分１厘、キャリアハイとなる１１本塁打と３９打点をマークした。オフは毎日、去年の課題とメン