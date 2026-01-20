石川県の新年度当初予算案が20日、発表されました。喫緊の課題とされる物価高対策や被災地へ支援、成長戦略の実現に向けた施策が盛り込まれています。新年度の当初予算案は、骨格予算で8889億円余りと、現時点ですでに過去2番目に大きい予算となりました。震災から2年、復旧復興の要となる年に基本方針として据えられたのは3つの柱でした。石川県・馳 浩 知事：「足元の物価高から地域経済を守る緊急対策、能登の復旧復興、石川県