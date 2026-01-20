◆大相撲初場所１０日目（２０日・両国国技館）西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）は、横綱・大の里（二所ノ関）を取り直しの末、押し出して前日の豊昇龍に続き、２日連続の金星を獲得した。過去６戦全敗の相手だったが、同体で取り直しとなった一番では、大の里の寄りを土俵際でこらえながら左に回り込み、相手の勢いを利用するように押し切った。前日の豊昇龍戦では、相手が引くところを一気に寄り切り、初金星とした。初日