任期満了に伴う石川県穴水町の町長選挙で、現職の吉村光輝さんが無投票で再選を果たしました。任期満了に伴う石川県穴水町長選挙は、午後5時に立候補の届け出が締め切られましたが、現職の吉村光輝さん以外に届け出はなく、無投票で再選が決まりました。無投票再選の吉村 光輝 氏：「約1000名近い方が仮設住宅に入られております。その方の住まいをまず確保する、それが最優先そして町内の道路、上下水道含めたインフラを早期に復