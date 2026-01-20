ことし6月の任期満了に伴う石川県珠洲市の市長選挙に向けて、市議の浦秀一氏が出馬を表明しました。任期満了に伴う石川県珠洲市の市長選挙に出馬を表明したのは、珠洲市議会議員の浦秀一氏です。浦氏は現在63歳。2023年の市議選で初当選し、現在1期目です。20日の会見で、浦氏は、街の中心部に復興公営住宅を整備するなど、コンパクトシティーの推進に力を入れていくとしました。珠洲市長選に出馬表明・浦 秀一 さん「このま