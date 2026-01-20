お笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇（４２）が２０日、大阪・読売テレビ制作の夕方ワイドニュース番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に出演し、明日判決が言い渡される山上徹也被告の裁判について言及した。山上被告は２０２２年７月８日、奈良・近鉄大和西大寺駅前で安倍晋三元首相に向かって手製銃を発砲し、殺害したとして殺人罪、銃刀法違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反、建造物損壊罪などに問われている。犯