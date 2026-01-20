アニウェアが運営する「SuperGroupies」は1月15日、東京メトロ公式ライセンスの「銀座線モデル腕時計」の予約受付を開始した。2月9日まで予約を受け付ける。『東京メトロ』公式ライセンス商品_銀座線_モデル同商品は、もうすぐ100周年を迎える地下鉄「銀座線」にフォーカスした腕時計。盤面には銀座線のマークのようなオレンジ色の輪や駅ナンバリングを配した、前面行先表示をイメージした窓には、渋谷、外苑前、溜池山王、虎ノ門