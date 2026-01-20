オリックス・岸田護監督が２０日、２月８日に予定している宮崎キャンプ初の紅白戦に本人の希望があれば、自身初のＷＢＣ日本代表入りが決まった若月健矢捕手を出場させることを明かした。若手主体の起用を構想しつつ、同１４日から侍ジャパンの事前合宿に参加する女房役へのサポートを約束。「（代表に）選ばれたら、それに合わせて調整していかないといけない。若月もゲーム、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）だったり、早めに