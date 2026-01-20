中日の金丸夢斗投手が２０日、カブスの今永昇太投手らと高知市内で行っている自主トレを公開した。プロ入り前から憧れていた左腕に弟子入りし、２年目への決意を新たにした。夢のような時間に、充実感をにじませた。「野球生活のオフの中で、一番充実した生活ができている。（今永さんは）バッターが分かっていても、打てないストレートが魅力。どんな生活をしているのか、練習をしているのかを勉強したくて、お願いしました」