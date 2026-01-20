【モデルプレス＝2026/01/20】元NMB48の白間美瑠が1月20日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のスカートを着こなした私服姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】28歳元NMB「彼女感すごい」三重名所でのミニスカ姿◆白間美瑠、三重旅行での私服ショット公開連日三重県での旅行動画を披露していた白間。この日の動画では「三重県満喫した〜！ラスト動画です」とつづり、食事を楽しむ様子や観光地を周る様子を公開した。黒のシャツ