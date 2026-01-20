福岡市消防局は20日、立体駐車場から車が転落した事故を想定した救助訓練を行いました。救助隊員70人が参加した訓練では、相互の連携などを確認しました。福岡市消防局は、ショッピングモールの立体駐車場で車2台が衝突し、地上に転落する事故を想定した「救助総合訓練」を行いました。訓練には救助隊員およそ70人が参加し、互いに声をかけ合いながらケガ人の救助にあたりました。この訓練は、大規模な災害や事故が発生した