A.B.C-Z 2月17日に仙台サンプラザホールで開催される「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」の第２弾出演アーティストが発表された。A.B.C-Zとサバシスターの出演が決定した。毎週土曜23時、NHK101 スタジオから生放送でお届けしている音楽番組「Venue101」。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MC の濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている。「Venue10