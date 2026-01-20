東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 26487.51（-76.39-0.29%） 中国上海総合指数 4113.65（-0.35-0.01%） 台湾加権指数 31759.99（+120.70+0.38%） 韓国総合株価指数 4885.75（-18.91-0.39%） 豪ＡＳＸ２００指数 8815.86（-58.65-0.66%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82643.81（-602.37-0.72%） ２０日のアジア株は総じて下落。米国株価指数先物の時間外取引でいずれも下落してお