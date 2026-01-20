ユーロ圏１０年債利回り格差総じて債券売り圧力も、各国間の格差は安定的 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%） ドイツ2.877 フランス3.557（+68） イタリア3.521（+64） スペイン3.274（+40） オランダ2.959（+8） ギリシャ3.509（+63） ポルトガル3.267（+39） ベルギー3.459（+58） オーストリア3.091（+21） アイル