高知県の推計人口によりますと、県内で2025年の1年間に生まれた赤ちゃんの数は3086人で、調査を開始した2011年以降もっとも少なくなりました。高知県は、2026年1月20日、1月1日時点の推計人口を発表しました。それによりますと、県内で2025年の1年間に生まれた赤ちゃんの数は、過去最少だった2024年より44人少ない3086人で、2011年の推計人口調査開始以降最も少なくなりました。推計人口の出生数は、国が全国一律に実施している人