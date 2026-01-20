去年･2025年12月から今年･2026年1月にかけて、高知市の70代女性がネット上で副業を持ち掛けられ、約135万円をだまし取られたことが分かりました。警察によりますと去年12月、高知市の70代女性の携帯電話に「良い仕事があるので参加しませんか」という内容のメッセージが入りました。 そして、個人のアカウントから通販サイトに出品される高額商品を購入希望者に代わって先に買うと、購入代金の1割が手数料として入ると誘われ