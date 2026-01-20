藤枝市で発生した山林火災はきょうで4日目となります。現場を上空から見ると煙などは見られませんでしたが、いまだ鎮火には至っていないようです。（カメラマン・17日）「山火事が発生しています。白い煙が数箇所から立ち上っています。炎が見えますが、範囲が広がっているようにみえます」先週17日･土曜の正午ごろ藤枝市岡部町で発生した山林火災。翌日の日曜日には、現場周辺を覆い尽くすほどの煙が立ち上るのを確認することがで