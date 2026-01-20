好角家で知られるタレント・山根千佳（30）が20日、自身のインスタグラムを更新。現地で観戦した大相撲初場所での喜びの声を投稿した。「天覧相撲はグリーンのお着物で…」とつづった山根は「天皇皇后両陛下と敬宮愛子さまと同じ空間で取組を観戦できて胸がいっぱいでした。国技館の雰囲気もガラリと変わったのを肌で感じることができ、貴重な経験となりました」と投稿。自身も艶やかな和装姿の写真を掲載した。18日の初場所