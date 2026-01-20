22年5月11日に死去した「ダチョウ倶楽部」上島竜兵さん（享年61）の妻で、ものまねタレント広川ひかる（55）が20日、自身のインスタグラムを更新。上島さんの65回の誕生日を祝福した。「大寒の誕生日おめでとう」と記し、1枚の写真を投稿。「豆絞りの男」スタイルの上島さんのスノードームに「Happy Birthday」となっている。この日は上島さんの65回目の誕生日。「#竜ちゃんドーム」「#誕生日ver」「#2026」と添えた。こ