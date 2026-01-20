高市総理が、19日衆議院を解散することを正式に表明しました。2月8日の投開票に向け選挙に関わる県内業者の準備も急ピッチで進められています。 ◆高市首相 （19日 首相官邸）「1月23日に衆議院を解散する決断を致しました。。『高市早苗が、内閣総理大臣で良いのかどうか』今、主権者たる国民の皆様に決めていただく」 高市総理は19日夜、今週金曜の通常国会の冒頭で衆議院を解散し来週火曜、27日に公示、2月8日に投開票の日程