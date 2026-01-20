選挙を前に、与野党が競うように掲げる「食料品の消費税ゼロ」。家計には「年間6万円を超える」減税になりそうですが、財源は大丈夫なのでしょうか。都内のスーパー。客「物価が上がった分、消費税はゼロでいいんじゃないかと私は思う」選挙を前に、「消費税ゼロ」への期待が高まっています。きのう、高市総理は…高市早苗 総理「飲食料品については、2年間に限り消費税の対象としない。私自身の悲願でもありました」食料品の