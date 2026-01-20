林総務相は２０日の記者会見で、各自治体の選挙管理委員会事務局に対し、衆院選の投開票日や選挙期間中の大雪に備えた対策を行うよう通知したと明らかにした。通知は１９日付。関係自治体を支援するため、総務省選挙部に「降積雪対策対応チーム」も設置した。厳冬期の選挙戦になることから、選挙ポスター掲示板が雪に埋もれたり、投票所入場券の発送が遅れたりすることが懸念されている。林氏は、対応チームで「課題の把握や対