ボートレース平和島の「BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜」が21日に開幕する。20日、前検日のスタート練習は強風で安定板が使用された。そんな荒水面にも負けない力強い動きを示していた一人が井上忠政（29＝大阪）だ。「（特訓5班の）皆はエンジンをもらったまま行って、自分はバタバタながらペラを叩いていけました。その分なのか動いている感じがしました。いい足をしていましたよ」と早くも調整の方向性は良好な